Halil Arslan Kimdir

Yatağan’da doğdu, Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü bitirdi. 15 yıl Yatağan Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Serbest avukatlık yapıyor. 1989 Yerel Seçimlerinde Yatağan Belediye Meclisi'ne girdi. SHP, CHP ilçe başkanlıklarını yürüttü. Bir dönem CHP kurultay delegeliği yaptı. 2004 ve 2009 CHP'den Yatağan Belediye Başkan aday adayı oldu. İki dönem Muğla Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ve saymanlığı yaptı. Dört dönem Muğla Barosu Yatağan İlçe Temsilciliği, iki dönem Türkiye Barolar Birliği Birlik Delegesi olarak çalıştı.

Türkiye Süper Ligi dahil 18 sezon futbol hakemliği yaptı Süper Lig dahil 22 sezon futbol hakem gözlemciliği, 2 dönem Muğla Hakem Kurulu Başkanlığı, 1 dönem Bölgesel Amatör Lig Hakem Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu, Muğla Futbol Hakemleri Ve Gözlemcileri Derneğini kurdu. Türkiye Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunarak, derneğin hukuk kurulu başkanlığını ve disiplin kurulu başkanlığını yürüttü. 2014 yılından bu yana Yatağan Kent Konseyi'nin de başkanlığını yapıyor. Halil Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Muğla İli, Yatağan İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.