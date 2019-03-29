Halil Aydoğdu Kimdir

1962 yılında Söğüt Çaltı’da dünyaya gelen Halil Aydoğdu, ilkokulu Çaltı İlkokulunda, orta öğrenimini ise İstanbul'da sonlandırdı. 1984’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olan Aydoğdu, 2 yıl boyunca İstanbul’da ticaretle ilgilendikten sonra 1986 yılında öğretmenlik yapmaya başladı. 1986-1994 yılları arasında Amasya Eğitim Fakültesi’nde tarih öğretmenliği, 1994-1999 yılları arasında Söğüt Anadolu Lisesi’nde müdür başyardımcılığı yapan Halil Aydoğdu evli ve iki çocuk babasıdır. 18 Nisan 1999 ve 28 Mart 2004 tarihlerinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Söğüt Belediye Başkanlığı için katılan Aydoğdu, 2009’a kadar 10 yıl kadar belediye başkanlığı görevin icra etti. Daha sonra MHP Genel Merkezinde çalışan Aydoğdu, 2014 yılında tekrar MHP’den yerel seçimlere katıldı ve Söğüt Belediye Başkanı seçildi. Halil Aydoğdu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde İyi Parti’nin Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı oldu.