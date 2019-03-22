Halil Balık Kimdir

1963 yılında Sivas’ın Doğanşar ilçesinde dünyaya gelen Halil Balık, Lise eğitimini Doğanşar Lisesi’nde tamamladı. Askerlik görevini 1983-85 yılları arasında gerçekleştiren Halil Balık 1992 yılında Doğanşar Belediyesi’nde şoför olarak göreve başladı. Evli ve 4 çocuk babası olan Halil Balık 2009 Yerel Seçimleri’nde MHP’den belediye başkanı seçildi ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. Halil Balık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimler’inde MHP Sivas Doğanşar İlçe Belediye başkan adayıdır.