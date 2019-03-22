Halil Fırat Kimdir

1980 yılında Adıyaman'da doğan Halil Fırat, Demokrat Parti döneminden bu yana siyasetle ilgileniyor. İlk, orta ve lise eğitimini Adıyaman'da tamamlayan Fırat, liseden sonra yaşamının bir kısmını Adana'da geçirdi. Anadolu Üniversitesi’nde İşletme eğitimi aldı. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Yönetim Organizasyon dalında yüksek lisans yaptı. Adana'da, AKP Seyhan İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptığı sırada AKP Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Programı'nı tamamladı. 1997’den itibaren yönetiminde olduğu LPG ve otogaz dönüşüm sistemleri firmasında, önce bayilik bazında ardından sırasıyla bölge bayiliği, servis ağı, üretim, distribütörlük gibi görevlerde bulunan Halil Fırat, birçok STK'da aktif görev aldı. LPG CNG Otogazcılar Derneği Başkanlığı, Adana Atletizm Spor Kulübü Başkan yardımcılığı ve Adana Adıyamanlılar Derneği Başkanlığı yaptı. Maraton, yarı maraton gibi uzun mesafe koşularında birçok dereceye sahip olan Fırat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP’den Adıyaman İli, Samsat İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.