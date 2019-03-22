Halil İbrahim Bişkin Kimdir

1975 yılında Kütahya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. 2009-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesinde Uluslararası Ticaret dalında yüksek lisans programını tamamladı. 06.03.2000 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Vergi Denetmen Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. 18.12.2000 tarihinde Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı'nda Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak gümrük teşkilatındaki görevine başladı. 2004 yılında Gümrük Müfettişliğine, 2011 yılında Gümrük Başmüfettişliğine, 2012 yılında Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığına atandı.05.05.2015 tarihinden itibaren vekaleten yürüttüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine 15.07.2015 tarihli 2015/421 sayılı Karar ile asaleten atanmış olup, halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk sahibi olup, İngilizce bilmektedir.