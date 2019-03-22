Halil İbrahim İlhan Kimdir

Halil İbrahim İlhan, 1966 Simav Güney beldesi doğumludur.İlk öğrenimini Güney İlkokulunda, orta öğrenimini Simav İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. 1988-2013 yılları arasında özel sektörde pazarlama ve yönetici pozisyonlarında görev yapmış, daha sonra kendi işini kurmuştur. 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Güney Belde Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. Halil İbrahim İlhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Simav Günay Belediye Başkan Adayı oldu.