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Halil İbrahim İlhan Kimdir

AK Parti Kütahya Simav Güney Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim İlhan

10:37 -
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Halil İbrahim İlhan Kimdir

Halil İbrahim İlhan, 1966 Simav Güney beldesi doğumludur.İlk öğrenimini Güney İlkokulunda, orta öğrenimini Simav İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. 1988-2013 yılları arasında özel sektörde pazarlama ve yönetici
pozisyonlarında görev yapmış, daha sonra kendi işini kurmuştur. 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Güney Belde Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.


Halil İbrahim İlhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Simav Günay Belediye Başkan Adayı oldu.

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