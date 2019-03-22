Halil Kaçar Kimdir

Ardahan’a bağlı Küçük Sütlüce köyünde doğan Halil Kaçar, Kocaeli Üniversitesi’nden mezunu oldu. Genç belediye başkan adayı Halil Kaçar, MEB’e bağlı okullarda Matematik Öğretmeni olarak çalıştı. Ayrıca devlet okullarında müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulunan Halil Kaçar, eğitim yöneticisi olarak çalıştı. Kaçar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı için gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ile tanınır. Mayıs 2017 yılında kendisi gibi öğretmen olan Pınar Kaçar ile evlendi. Halil Kaçar, 2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Ardahan İl Belediye Başkanlığına aday gösterildi.