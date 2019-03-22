Halil Kalaycı Kimdir

Halil Kalaycı, 1980 yılında Ayvacık'ta dünyaya geldi ve ilkokulu Şenpınar mahallesinde, ortaokul ve liseyi Çarşamba'da bitirdi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazanan Kalaycı; 2001 yılında üniversiteyi bitirdi. Halil Kalaycı, İlçe Spor Müdürlüğüne vekalet etti. Spor Bakanlığı’na geçti ve 1 yıl Ayvacık İlçe Spor müdürlüğü görevini yerine getirdi. 2014 yılında Vakıf Müdürlüğü görevine başladı. 2014 yılından günümüze Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürlüğü görevini yürütmüştür. Halil Kalaycı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Samsun Ayvacık Belediye Başkan Adayı oldu.