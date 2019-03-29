Halil Posbıyık Kimdir

Halil Posbıyık, 2 Temmuz 1945 tarihinde Karadeniz Ereğli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karadeniz Ereğli’de, lise öğrenimini Zonguldak’ta, üniversite öğrenimini İstanbul’da tamamladı ve inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1971 yılında Karadeniz Ereğli Belediyesi’de Fen İşleri Müdürü olarak çalışmaya atıldı. 1974-1994 yılları arasında, mühendis-yönetici olarak Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında hizmet verdi. Halil Posbıyık, Türk Eğitim Derneği Vakfı Karadeniz Ereğli Şubesi’nin yeniden yapılandırılması için girişimlerde bulunarak bu dernekte de kurucu başkanı sıfatı ile görev yaptı. 1989 seçimlerinde Anavatan Partisi tarafından Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi, ancak seçilemedi. 1994 seçimlerinde halkın Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı’na seçildi. Zonguldak Çevre Belediyeler Birliği kurucu başkanı olarak görev yapan Posbıyık, 1999 yılında, yeniden Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı’na seçildi. 28 Mart 2004 tarihindeki mahalli idareler seçimlerinde, 3. kez Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Türkiye’deki 3215 belediyenin bağlı olduğu Türkiye Belediyeler Birliği’nde 2000-2003 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği yapan Posbıyık, 2003 yılından bu yana Birliğin Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Halil Posbıyık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediye Başkan adayıdır.