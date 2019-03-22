Halil Şahin Kimdir

4 Mart 1962 tarihinde Halil Şahin, Aksu’ya Bağlı Güloluk Köyünde dünyaya gelmiştir. Güloluk Köyü’nde ilkokulu okudu sonrasında ise Ortaokul eğitimini Antalya Faruk Tugayoğlu okulunda tamamladı. Lise’de ise Antalya Lisesi’ne gitti. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini 1982 yılında bitiren Şahin, 1985 yılında Aksu’da Yörükoğlu Eczanesini açtı. Tarım sektöründe ise örtü altı kesme çicek ve muz üretimi yaptı. AK Parti’nin kuruluş aşamasında 2001 yılında görev aldı ve Aksu ilçe olduktan sonra iki dönem ilçe başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Şahin, 31 Mart seçimlerinde AK Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayıdır.