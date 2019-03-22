Halim Kazim Bekar Kimdir

1971 yılında Hemşin'de dünyaya gelen Bekar eğitimini Hemşin'de tamamladıktan sonra 1988 yılında ticaretle uğraşmaya başlaöış ve 22 yıl ticaretle ilgilendikten sonra 2000'de AK Parti'nin kurulmasıyla kurucu ilçe başkan yardımcısı görevini üstlenerek siyasete atılmıştır. 6 yıl ilçe başkanlığı yapmış ardından, 2009 Yerel Seçimlerinde Hemşin Belediye Başkanı seçilmiş ve 2014 seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilerek göreve gelmiştir. Evli ve dört çocuk babası olan Bekar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Rize İli, Hemşin İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.