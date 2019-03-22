Halit Taşyapan Kimdir

İlk ve orta öğrenimini Yeşilhisar’da tamamlayan Halit Taşyapan, 1966 yılında Yeşilhisar’da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra kariyer seçimini yapan Taşyapan, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandı ve 1989 yılında mezun oldu. Başkan adayı Taşyapan, 1994 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla; Mezarlık Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü yaptı. 31 Ekim 2008 tarihinde yeni kurulmuş olan Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığına atandı. Bundan dört yıl önce 2015 yılında ise Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına atanan Taşyapan, evli ve 3 çocuk babası… Halit Taşyapan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan adayıdır.