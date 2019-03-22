Halit Yazıcı Kimdir

1961’de Divriği’de doğan Halit Yazıcı, 31 Mart Yerel Seçimleri için AK Parti Sivas Divriği Belediye Başkan Adayı oldu. Yazıcı, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi eczacılık fakültesinden mezun olmuştu. Yazıcı, doğduğu ilçede kendine ait eczanesini açtı ve 30 yıl eczacılık yaptı. Bir dönem ANAP’ta da görev alan Yazıcı, 2004 yılında AK Parti belediye meclis üyeliği görevine seçildi. 8 yıl boyunca Divriği Demir Çelik Spor’ta kulüp başkanlığı yaptı. Yazıcı’nın şu anda Sivasspor yönetim kurulunda üyeliği bulunuyor. Divriği de ikâmet eden Yazıcı, evli ve iki çocuk babasıdır.