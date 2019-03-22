Haluk Cömertoğlu Kimdir

1965 Malatya Arapgir doğumlu Haluk Cömertoğlu, ilk ve orta öğrenimini dünyaya geldiği ilçede tamamladı. Erzurum İşletme Fakültesi’ni bitirdikten sonra ticaret hayatına 1988 yılında Malatya’da atılan Cömertoğlu, hala ticaretle uğraşmaya devam ediyor. Siyaset hayatına ise 27 Mart 1994’teki yerel seçimlerde Refah Partisi’nden Arapgir Belediye Başkan adayı olarak başlayan Cömertoğlu, 2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AKP’den Arapgir Belediye Başkanlığını kazandı. Haluk Cömertoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Malatya, Arapgir Belediye Başkan Adayı oldu. Evli ve dört çocuk babasıdır.