Haluk Filizli Kimdir

MHP Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan Adayı Haluk Filizli, 1963’te Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Pazaryeri’nde tamamlayan Haluk Filizli, küçük yaşlardan itibaren esnaflıkla ilgilenmektedir. 10 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Yöneticilik ve Başkanlık yapan Haluk Filizli, birçok dernek ve kuruluşta yöneticilik görevinde bulundu ve 2014 seçimlerinde MHP İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Filizli halen Pazaryeri Spor Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Haluk Filizli, evli ve iki çocuk babasıdır. Filizli, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.