Hamdi Sarıer Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Tekirdağ Ergene Belediye Başkan Adayı Hamdi Sarıer, Ergene İlçesi, Ahimehmet Köyünde 17 Ağustos 1960 tarihinde doğdu. 1989 1994 yılları arasında SHP Tekirdağ İl Genel Meclis Üyeliği yaptı, 1989-1991 Yılları arasında Tekirdağ İl Daimi Encümen Üyeliği yaptı, 1994-1999 Yıllan arasında DSP Tekirdağ İl Genel Meclis Üyeliği yaptı, 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Çorlu Belediye Baykan aday adayı oldu, 08.06.2013 tarihinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliğine seçilerek, oda nezdinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve birçok komisyonda görev aldı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kutulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilerek 2018 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.