Hamid Yüzügüllü Kimdir

Hamid Yüzügüllü 1973 yılında Sivrihisar demirci mahallesinde doğdu. 1993 yılında ağabeyi ile başladıkları ticaret hayatında kısa sürede büyük başarılara imza attı. Hamid Yüzügüllü ticaretteki bu başarılarının yanında sosyal sorumluluk projesinde de görev aldı. Sivrihisar'daki okul aile birlikleri, Sivrihisar Spor Kulübü yönetimi, Eskişehir Ticaret Odası 17. Meslek Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Eskişehir Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeliği'nde de bulundu. Halen Sivrihisar Belediye Başkanlığını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hamid Yüzügüllü, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı oldu.