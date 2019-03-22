Hamit Kılıç Kimdir

1967 yılında Bafra'da doğan Hamit Kılıç, ilk ve orta öğrenimini Bafra'da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitimini tamamnladı. 1990 yılında kurduğu bir özel şirket ile iş hayatına başlayan Kılıç, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası'nda üç dönem Meclis Üyeliği, Başkan Yardımcılığı, iki dönem de Bafra Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği yaptı. Hamit Kılıç, 2014 yılı yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bafra Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Hamit Kılıç, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Samsun Bafra Belediye Başkan Adayı oldu.