Hamit Nişancı Kimdir

Hamit Nişancı, 1 Ekim 1972 tarihinde İzmir'in Seferihisar İlçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Seferihisar'da tamamlayan Nişancı, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılında yapılan yerel seçimlerde Seferihisar Belediye Başkanı seçilerek iki dönem boyunca görevini sürdürdü. Şu an Seferihisar'da tarım ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren aile şirketinin yöneticiliğini yapan Hamit Nişancı, evli ve bir çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Seferihisar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.