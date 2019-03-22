Hamza Saruhan Kimdir

Hamza Saruhan 1966 yılında Rize Büyükköy'de doğmuş, ilk ve ortaokul eğitimini burada tamamlayıp lise eğitimini İmam Hatip lisesinde başladıktan sonra okulu 2. sınıfta bırakmış ve çalışma hayatına atılmıştır. Beldede bir özel çay fabrikası kuran Saruhan yatırımlarını da Büyükköy'de yapmıştır. Ardından beldenin ihtiyacı olan bir iş kollarına yönelerek beldeye hizmetlerine devam etmiştir. Ak Parti'nin kurulması ile siyaset hayatına atılmış ve Ak Parti kurucu belde başkanı olarak görek aldıktan sonra Büyükköy'de 2015 yılında mevcut başkanın istifasının ardından belediye başkanlığına getirilmiştir. Başkanlık görevini sürdürmekte olan Saruhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Rize Çayeli Büyükköy Belediye Başkan Adayı oldu.