Hanifi Sarıaltun Kimdir

1959 yılında Çağlayancerit'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. 1988-1990 yıllarında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Devlet İstatistik Endüstrisi'nde teknik eleman olarak çalışma hayatına başladı. 2014 yılında TÜİK daire başkanlığı görevini sürdürürken emekli oldu. Hanifi Sarıaltun, evli ve iki çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP’den Kahramanmaraş İli, Çağlayancerit İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.