Harun Demirci Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Harun Demirci, 2003 yılının sonunda AK Parti’ye katıldı ve partinin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra 2009 yılının sonunda, mevcut ilçe başkanının istifasının ardından bu göreve ataması yapıldı. Bu zaman kadar ilçe başkanlığı görevini yürüten İlçe Başkanı Demirci, 2009-2014 yılları arasında da hem ilçe başkanlığı hem de İl Genel Meclisi üyeliği görevlerini birlikte başarıyla yürüttü.