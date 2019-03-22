Hasan Akgün Kimdir

1955 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul’da tamamladı. 1974 yılında üniversite eğitimiyle birlikte Sefaköy Belediyesi’nde belediyecilik hayatına başladı.1977-1981 yılları arasında Sefaköy Belediyesinde Başkan Yardımcılığı yaptı. 1981 yılında kuruculuğunda bulunduğu İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti.1984 yılında Küçükçekmece Belediye Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Bakırköy Belediyesi’nin kuruluşunda ve tüm birimlerinin teşkilatlanmasında görev aldı. 1986 yılında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığına atandı. 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi” konulu eğitim programına katılarak geniş çapta araştırma ve incelemeler yaptı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde “Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.