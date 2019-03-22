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Hasan Çatalkaya Kimdir

AK Parti Edirne Meriç Subaşı Belediye Başkan Adayı Hasan Çatalkaya

10:38 -
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Hasan Çatalkaya Kimdir

Çatalkaya, 1965 yılında Meriç Subaşı Beldesi’nde doğdu. Hayatını Çiftçilik yaparak kazanmaktadır.

2009 yılında AK Parti’den ikinci dönem Meclis üyesi seçildi.

Hasan Çatalkaya, 27 Nisan 2011 tarihinde boşalan Belediye Başkanlığı görevine Belediye Meclis üyeleri tarafından seçildi.

2014 yılında Ak Parti Subaşı Belediye Başkanı olarak seçildi.

Çatalkaya, evli ve 2 kız ve 2 erkek çocuğu sahibidir.

Hasan Çatalkaya, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Edirne Subaşı Belediye Başkan Adayı oldu.

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