Hasan Garip Kimdir

Hasan Garip, 1966 yılında Kaynarca'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini yine Kaynarca’da gördü. Lise Eğitimini Kırklareli Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde tamamladı. Askerlik görevini bitir-dikten sonra Emniyet Teşkilatında Polis Memuru olarak görev yaptı. Emekli olduktan sonra 2009 yılında Ak Parti Kaynarca Belediye Meclis Üyesi Adayı oldu. 2014'te Ak Parti Belediye Başkanı Adayı oldu. Partide İlçe yönetiminde ve farklı görevlerde bulundu. Belde Başkanlığı görevinde iken tekrar Kaynarca Beldesi Belediye Başkan Adayı oldu. Evli ve iki çocuk babası. Hasan Garip, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkan Adayı oldu.