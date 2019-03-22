Hasan Kalın Kimdir

Hasan Kalın 1980”de doğdu. İlkokulu Kesenler Köyü İlköğretim Okulu’nda bitirdikten sonra, orta öğrenimini Seyitgazi Ortaokulu’nda ve lise öğrenimini de Seyitgazi Sağlık Meslek Lisesi’nde bitirdi. Üniversite öğrenimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde tamamladı. 2007-2010 yılları arasında AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı’nda çeşitli görevler aldıktan sonra Gençlik Kolları İl Başkanlığı yaptı. 2005 – 2010 yılları arasında kendi şirketini kurarak ticaretle uğraştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç Klinik Araştırmaları Etik Kurulu üyeliği, Tüketiciyi Destekleme Derneği Kurucu Üyeliği ve Eskişehir İl Özel İdaresi Spor Kulübü yöneticiliği yaptı. Eskişehir İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı’nda Maden Mühendisliği ve Ruhsat ve Denetim Müdürü görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Seyitgazi Belediye Başkanı seçilen Hasan Kalın evli ve bir çocuk babasıdır.