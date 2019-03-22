Hasan Kara Kimdir

Hasan Kara, 1972 yılında Rize merkez İlçesi Güneşli Köyünde, dünyaya geldi. İlkokulu Kireçhane İlkokulunda, ortaokulu Taşköprü Atatürk Ortaokulunda, liseyi ise II. Endüstri Meslek Lisesi (Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi) Harita Kadastro Bölümünde okuyup tamamlayan Kara, Mustafa Kemal Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü ön lisans programını bitirdi ve ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirerek 2000 yılında Lisans diplomasını aldı. 27 Mart 1994 seçimlerinden sonra yeni kurulan Çaykent Belediyesinde 1994 yılında Başkatip olarak memuriyete başlayan Kara, ayrıcaFen Memurluğu görevini uzun yıllar vekaleten yürütmüştür. Bunların yanında Evlendirme Memurluğu ve Tahakkuk Memurluğu görevlerini de uzun yıllar sürdürmüş ve 2014 Mart ayında yapılan yerel seçimlerde Ak Parti`den aday olarak seçimi kazanmıştır. Aktif görevine Salarha Belediye Başkanı olarak devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Kara, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Rize Salarha Belediye Başkan adayıdır.