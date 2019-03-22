Hasan Kılca Kimdir

Hasan Kılca, 1970 yılında Konya'da doğdu. Harmancık İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, 1991 yılında Konya İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Kılca, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamlayarak bir süre serbest avukat olarak çalıştı. 1997 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi'nde avukat olarak göreve başlayan Kılca, 2002 yılında 1. Hukuk Müşaviri, 2016 yılında ise Genel Sekreter olarak belediyede hizmet verdi. Büyükşehir Belediyesi Çalışma Yönetmeliklerinin hazırlanması, Stratejik Plan hazırlanması ve belediyede çeşitli komisyon başkanlıkları görevlerinde bulunan Kılca, 16 yıldan bu yana kesintisiz görev yaptığı Büyükşehir Belediye Encümenliği’nin de başkanlığını yürüttü. Sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alan Kılca, evli ve üç çocuk babasıdır. Hasan Kılca, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Karatay Belediye Başkan adayıdır.