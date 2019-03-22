Hasan Koçer Kimdir

Hasan Koçer, 1963 yılında Yalıhüyük'te doğdu. İlkokulunu Yalıhüyük'te, ortaokul ve liseyi 1982’de Taşkent'te tamamladı. 1983-1985 yılları arasında İstanbul'da serbest çalışan Koçer, 1990 yılında Yalıhüyük Belediyesi’nde açılan sınavı kazanarak işe başladı ve daha sonra yazı işleri müdürlüğüne atandı. 1998 yılında Yalıhüyük Tapu Müdürlüğü’nde memur olarak işe başlayan Koçer, Tapu Müdür Vekilliği görevini yürüttü. 30 Mart 2014 de AK Parti'den Yalıhüyük Belediye Başkanlığına seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır. Hasan Koçer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Yalıhüyük Belediye Başkan adayıdır.