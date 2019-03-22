Hasan Öz Kimdir

Hasan Öz, 1975 yılında Manavgat'ta dünyaya geldi. İlköğrenimini Manavgat Toros İlkokulunda okuduktan sonra, Alanya Hamdullah Emin Paşa Kolej'inde eğitimine devam etti. Öz, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji bölümünden mezun oldu. 2001 yılından itibaren Manavgat'ta kuyumculuk mesleği yapıyor. 2012 yılında Ak Parti Manavgat İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi, 2014 yılında Ak Parti Manavgat İlçe Başkanlığı görev aldı. 2014 yılı Kasım ayında Kongre ile Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı oldu. 2017 yılı Eylül ayında yapılan ilçe kongresinde tekrar İlçe Başkanı oldu ve halen görevde. Evli ve iki çocuk babası. Hasan Öz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Antalya Manavgat Belediye Başkan adayı.