Hasan Peker Kimdir

1960 yılında Tekirdağ’ında doğan Hasan Peker, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Uncular A.Ş. Un Nişasta Glikoz Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeliği, Mali İşler Müdürü, Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Başkanlığı, Marmara Bölgesi Değirmenciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 19. ve 19. Dönem Tekirdağ Milletvekilliği yapan Peker, evli ve üç çocuk babasıdır. Hasan Peker, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Sinop Saraydüzü Belediye Başkan Adayı oldu.