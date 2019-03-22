Hasan Tahsin Usta Kimdir

4 Ekim 1959 yılında Trabzon’da doğan Hasan Tahsin Usta,1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu ve Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı. İstanbul Metro Projeleri’nde proje mühendisi olarak görev alan Usta, özel bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Usta, 1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı ve 1994 – 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İlk olarak İstanbul Metrosu projesinde Proje Mühendisi olarak görev yapan Usta ulaşım, trafik, Kentsel Dönüşüm, GİS, imar ve planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin Türkiye’de entegrasyon çalışmalarının yapılmakta olduğu özel bir şirkette Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde İlçe Başkanlığı, 1994–1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı, 1999–2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. Günümüzde Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Belediye Başkanı görevine devam eden Usta, Türk Kızılayı Derneği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm İnovasyon Merkezi Derneği Başkanlığı, Piri Reis Harita Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Esnaf Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babası olan Hasan Tahsin Usta, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı oldu.