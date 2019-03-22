Hasan Togar Kimdir

Hasan Togar, 1 Kasım 1969’da Tekkeköy'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Tekkeköy'de tamamlayıp Karadeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi 3. sınıfta okurken 19 Mayıs Üniversitesi Spor Akademisi bölümünü kazanmış ve bu bölümden mezun olmuştur. Emekli bir anne babanın 2 oğlundan birisidir. Togar, evli ve 4 çocuk babasıdır. Hasan Togar, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Samsun Tekkeköy Belediye Başkan Adayı oldu.