Hasan Tuç Kimdir

Hasan Tuç, 1967 yılında Eskişehir'in Akpınar köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Bozüyük'te, lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılında AK Parti'nin kuruluşunda yer almış ve Kurucu ilçe Başkanı olarak atanmıştır. 2005 yılına kadar Merkez İlçe Başkanı görevini sürdürmüştür. 6 yıl Eskişehir Kuzey Kafkas Derneği Başkanlığı yapan Tuç, iş hayatında inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Eskişehirspor Genel Sekreteri olarak görev yapan Hasan Tuç evli ve iki çocuk babası. Hasan Tuç, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı oldu.