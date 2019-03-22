Hasan Türkel Kimdir

Gümüşhane’nin Kelkit Söğütlü Beldesi’nde 1 Ocak 1981 tarihinde doğan Hasan Türkel, ilk ve ortaokulu kendi beldesinde okudu. Liseyi Erzincan Lisesi’nde tamamlayan Türkel, 8 yıl boyunca yurt dışında inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. Bundan 20 yıl önce gerçekleşen seçimlerle birlikte Gümüşhane’nin yazı işleri, fen İşleri ve muhasebe işlerinde çalıştı. 2014 yılında ise AKP’den aday oldu ve Kelkit Söğütlü’de belediye başkanı seçildi. Evli ve dört çocuk babası olan Hasan Türkel, 2019'da yapılacak olan Yerel Seçimlerde de AKP Gümüşhane Kelkit Söğütlü Belde Belediye Başkan Adayı oldu.