Hasan Uzunoğlu Kimdir

Hasan Uzunoğlu, 1968’de Dörtdivan’da doğdu. İlköğrenimini Dörtdivan’da, lise eğitimini de Gerede Ticaret Meslek Lisesi’nde ve lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. İş hayatına, Serbest Muhasebeci atıldı. 1989 yılında Milli Gençlik Vakfı Başkanlığı yaptı. Aynı yıl Refah Partisi Dörtdivan ilçe Başkanlığı’na getirildi. Refah Partisi’nin kapatılmasıyla, Fazilet Partisi’nde İlçe Başkanlığı ve AKP’de kurucu yönetim kurulu üyeliği görevlerini icra etti. İki dönem AKP’den Bolu İl Genel Meclisi Üyeliği yaptı. Halen Mali Müşavir olarak çalışma yaşamına devam ediyor. Hasan Uzunoğlu, evli ve dört çocuk sahibidir. 31 Mart 2019’daki seçimlerinde AKP’den Bolu’nun Dörtdivan ilçe Belediye Başkan adayı oldu.