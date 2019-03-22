Haşim Şentürk Kimdir

MHP Bayburt Aydıntepe Belediye Başkan Adayı Haşim Şentürk, 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Şentürk, daha sonra 1981 yılında İstanbul'a göç etti. İstanbul’da toplu taşıma alanında çalıştı. Haşim Şentürk evli ve 4 çocuk babasıdır. Şentürk, 2014 seçimlerinde MHP’den Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkanı seçildi. Haşim Şentürk, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP’den Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.