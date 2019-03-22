Haydar İkizer Kimdir

1969 yılında Maksutuşağı Köyü’nde doğan Haydar İkizer, İlköğrenimini köyde, ortaöğrenimini Gaziantep Gazi Ortaokulu'nda, lise eğitimini Gaziantep Şehit Şahin lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan İkizer, Ankara Adliyesi’nde stajını tamamlamasının ardından 1991 yılında Pazarcık'ta serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 1999-2002 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nde çeşitli görevlerde yer aldı. Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi Kurucu Üyeliği, Kahramanmaraş Barosu Pazarcık Temsilciliği Kurucu Başkanlığı, Pazarcık Meslek Yüksek Okulu Derneği Kurucu Üyeliği, Pazarcık Tüketici Hakları Hakem Heyeti Üyeliği yaptı. Evli ve 4 çocuk babası olan Haydar İkizer, 2019 yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan adayı oldu.