Hayrettin Güngör Kimdir

1965 yılında Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde dünyaya gelen Hayrettin Güngör, 1987 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre Polis Akademisi Özel Eğitim Bölümü”ne bir süre devam eden Güngör, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak “kamu yönetimi uzmanı” unvanını aldı. Kısa süre mali müşavirlik yapan Güngör, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı oldu.