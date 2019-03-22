Hayri Samur Kimdir

Karaman, Sarıveliler İlçesinde 6 Haziran 1962 tarihinde dünyaya gelen Hayri Samur, İlköğrenimini Sarıveliler'de, orta öğrenimini Ermenek'te, liseyi ise Çumra'da tamamladı. Samur bundan sonra sırasıyla Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduk. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilimi, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Hayri Samur eğitim süreci devam ederken ticaret ve nakliyecilik işleriyle ilgilendi. 1982 – 1983 yılları arasında vekil öğretmenlik yaptı. Samur hayatı boyunca özellikle eğitim konusunda önemli mevkilerde bulundu, 1985 – 1994 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak görev yaptı. 1994'de Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne memur olarak atandı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne atanarak kültür, spor, sağlık, Satın Alma Şube Müdürlükleri görevlerini yerine getirdi. 1996 – 1999 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Spor Kulübünde yönetici pozisyonunda bulundu. 1999 – 2000 yıllarında Atatürk Öğrenci Yurtlarının kurucu müdürlüğünü yürüttü. 2000 – 2003 yılları arasında Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevini yerine getirdi. 5 Şubat 2003 tarihinde Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Fakülte Sekreterliğine getirildi. Samur bu kariyerine siyaset için ara vererek 31 Aralık 2003'de görevinden istifa etti ve belediye başkan adaylığında bulundu. Seçimlerin ardından tekrar 11 Nisan 2004 tarihinde eski görevine atandı. 2007 yılında kurulan, merkezi Konya'da bulunan Sarıveliler İlçesi Kasabası ve Köyleri İlim, Kültür, Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin kurucu üyeliğini yürüttü. 1 Aralık 2008 tarihinde Karaman, Sarıveliler'den belediye başkan adaylığı için görevinden tekrar istifa ederek, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Sarıveliler Bağımsız Belediye Başkanı seçildi. 23 Temmuz 2011'de ise Büyük Birlik Partisi kadrosuna katıldı, 2014 Yerel Seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden yeniden Sarıveliler Belediye Başkanı seçildi. 8 Ağustos 2014'de AK Parti'ye geçti. Hayri Samur, evli ve bir çocuk sahibi… Samur, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Karaman İli, Sarıveliler İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.