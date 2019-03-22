Hayri Türkyılmaz Kimdir

Hayri Türkyılmaz, 31 Aralık 1955 tarihinde Bursa'nın Mudanya ilçesinde doğdu. İlköğretim ve liseyi Mudanya'da okudu. 1979’de Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü'nü bitirdi ve elektrik mühendisi oldu. Türkyılmaz, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca Mudanya Tüketicileri Koruma Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Siyasi hayatına 1973 yılında CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Türkyılmaz, 1980 darbesinin ardından siyasi hayatına SODEP'te ilk üyelerinden olarak başlayıp sırasıyla SHP ve CHP'de devam etti. 3 Dönem SHP İlçe Başkanlığı yaptı. 1991 yılında ön seçimle SHP'den Bursa milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 25 yıl aradan sonra CHP'den Mudanya Belediye Başkanı seçilen Türkyılmaz, evli ve 4 çocuk babası. Fransızca bilen Türkyılmaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden CHP Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı.