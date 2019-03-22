Hikmet Böke Kimdir

Hikmet Böke, 1972 yılında Afşin'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Afşin'de tamamladı. Böke, üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 1998 ve 2005 yılları arasında Afşin Belediyesinde Fen İşleri Görevi üstlenen Hikmet Böke, 2005 ve 2007 yılları arasında ise DSİ Ermenek Barajı ve HES İnşaat Kontrol Şube Müdürlüğü'nde görev yaptı. Hikmet Böke, DSİ 204. Afşin Şube Müdürlüğü'nde 8 yıl şube müdürlüğü olmak üzere toplamda 10 yıl görev yaptı. Böke, geçtiğimiz yıl Kasım ayında DSİ Adana 61. Şube Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Hikmet Böke, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Afşin Belediye Başkan Adayı oldu. Böke, 19 Kasım 2019 tarihinde 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde belediye başkan adayı olduğu için görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.