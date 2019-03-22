Hilal Ayık Kimdir

1987 doğumlu olan Hilal Ayık, Bilkent Üniversitesi’nden 2010 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 2013 yılında tamamladı. Doktora eğitimine ise Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü'nde devam ediyor. Çalışma hayatına 2012 yılında Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi(ASOS) projesinde başladı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklenen GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) e-Oluşum Projesinde sonrasında görev aldı. Bilişim sektöründe 2014 yılından beridir bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette yazılım uzmanı olarak görev alıyor. Ayık, Kadın ve Demokrasi Derneği(KADEM) ve Bürakrat Ankaralılar Derneği(BADER) üyesi. Siyasi çalışmalarına ise 2013 yılında Ak Parti’de başladı. Belediye Meclis Üyeliğine 30 Mart 2014 seçimlerinde seçildi. Ak Parti Akyurt İlçe Başkan Yardımcılığını ise 2014-2016 yılları arasında yaptı. Ak Parti Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini 2016-2018 yılları arasında yürüttü. 2018 yılında yapılan Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olacapan Kongresinde ise MKYK üyesi seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ayık, Ankara Akyurt İlçesi Belediye Başkanı adayı oldu.