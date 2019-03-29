Hilmi Saral Kimdir

1956 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Hilmi Saral. Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun oldu. Saral, lisans eğitimini ise 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. 1979 yılında öğretmen olarak göreve başlayan Hilmi Saral Kars, Eskişehir, Gümüşhane, Yozgat ve Ankara’da çalıştı. 13 yıl görev yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü APK Dairesine uzman olarak atandı ve 2005 yılında emekli oldu. Lise yıllarında CHP Gençlik Kolları aktif üyeliği, Eğitim Enstitüsünde okurken Karadeniz DEV-GENÇ üyeliği ve yöneticiliği yapan Saral, Atatürk’çü Düşünce Derneği’nin ilk üyelerinden biridir. Trabzon Kurultay Delegesi de olan Saral, 2002 yılında CHP’den milletvekili aday adayı, 2007 Genel Seçimleri’nde ise millletvekili adayı oldu. vli ve 2 çocuk babası olan Hilmi Saral, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP Trabzon Of Belediye Başkan adayı oldu.