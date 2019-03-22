Hüsamettin Çetinkaya Kimdir

Hüsamettin Çetinkaya, 1963 yılında Antalya'nın Kumluca ilçesinde dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu ve yüksek lisansını TODAİE’de (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) Kamu Yönetimi Uzmanlığı olarak yaptı. Farklı illerdeki okullarda öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Finike Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde buldu. Çetinkaya, 1999, 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde üst üste 3 kez Kumluca Belediye Başkanı oldu. 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde Ak Parti tarafından tekrar aday gösterildi ve 4.kez Kumluca Belediye Başkanı oldu. 2013 yılında Avrupa İş Konseyi (EBA) tarafından uluslararası Socrates En İyi Şehir ve En İyi Belediye Başkanı ödülünü aldı ayrıca 2014 yılında Avrupa Kalite Araştırmaları Kuruluşu (ESQR) tarafından belediyecilik alanında En İyi Kalite Uygulamaları ödülüne layık görüldü. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüsamettin Çetinkaya, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayıdır.