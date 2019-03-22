Hüsamettin Ünsal Kimdir

1973 yılında Ankara’da doğan Ünsal ilk, orta ve lise eğitimi Ankara’da tamamladı. İş hayatına ise müteahhit olarak girdi. Hüsamettin Ünsal 2004-2009 yılları arasında Ak Parti Belediye Meclis Üyeliği yaptı ayrıca İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunudu. 30 Aralık 2014 tarihinde AK Parti Evren İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığı’na seçildi. Ünsal evli ve 4 çocuk babası. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerde Ak Parti Ankara Evren Belediye Başkan adayıdır.