Hüseyin Açıkel Kimdir

Hüseyin Açıkel, 30 Nisan 1963 tarihinde Kırklareli iline bağlı Pehlivanköy ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Pehlivanköy'de Lise öğrenimini Çorlu Endüstri Meslek Lisesinde yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ön lisans mezunudur. 1985 yılında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. Daha sonra Tekirdağ, Lüleburgaz ve Pehlivanköy Nüfus Müdürlüğünde görev yaptı. 30 Aralık 2003 tarihinde Nüfus Müdürlüğündeki görevinden istifa ederek Pehlivanköy Belediye Başkan adayı olmak için Adalet ve Kalkınma Partisinden aday adayı oldu. 28 Mart 2004 yılı yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 yılı yerel seçimlerinde de Pehlivanköy halkının büyük teveccüh ve desteğiyle 3. kez aynı başarıyı tekrarlayarak, Pehlivanköy Belediye Başkanı seçildi.Pehlivanköy Başkanlık görevine devam etmemektedir. Hüseyin Açıkel evli ve 2 çocuk babasıdır. Hüseyin Açıkel, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kırklareli Pehlivanköy Belediye Başkan Adayı oldu.