Hüseyin Aksu Kimdir

1956 yılında Tunceli’nin Ovacık' ilçesinde dünyaya gelen Hüseyin Aksu, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ni bitirdi. SHP – CHP il ve ilçe örgütlerinin her kademesinde çeşitli görevlerde bulundu.1983 yılında SODEP üyeliği, 1991'de SHP Bakırköy İlçe Sekreterliği,1992'de SHP Güngören Kurucu İlçe Başkanlığı, 1994'de SHP Esenler Kurucu İlçe Başkanlığı, 1995 yılından 99 yılına kadar SHP – CHP birleşiminde CHP Esenler İlçe Başkanlığı, 1999 milletvekilliği seçiminde 3.bölge 5.sıra milletvekili adaylığı, 2012 – 2015 CHP İstanbul 3. Bölge Örgütten Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2015 milletvekilliği seçiminde 3. bölge 22. sıra milletvekili adaylığı, 2018 – 2019 İstanbul İl Sekreterliği yaptı. İl, ilçe ve kurultay delegelikleri bulundu. Aynı zamanda Belediye İş Sendikası Genel Kurul Üyeliği, BODER üyesidir. CHP Başakşehir üyesi, ilçe ve il delegesidir. Hüseyin Aksu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Avcılar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.