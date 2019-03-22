Hüseyin Arslan Kimdir

Taşköprü ilçesinin Aşağı Çayırcık Köyü’nde 5 Ocak 1956 yılında dünyaya gelen Hüseyin Arslan, İlk ve orta öğrenimini Taşköprü'de bitirdi. Arslan daha sonra İstanbul Vefa Lisesi'nde 2 yıl okudu ve Taşköprü Lisesi'nden mezun oldu. Kastamonu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nden 1977 yılında mezun olan Arslan profesyonel olarak inşaat sektörüne yöneldi. Deneyimli siyasetçi, 1982 yılından itibaren kamu ve özel sektörlere ait inşaat işlerde boy gösterdi. Spora düşkünlüğüyle dikkat çeken Arslan, Taşköprüspor ve Kastamonuspor Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 1991-2009 yılları arasında Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevini yürüttü.1999-2001 yıllarında özel bir şirketin yönetim kurulu başkanlığında bulundu. Evli ve üç çocuk babası Hüseyin Arslan, 2005 yılında kurulmuş olan Türkiye Kontrplak Üreticileri Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlığı görevini sürdürdü. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde art arda Taşköprü Belediye Başkanlığına seçildi. Arslan, Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan Adayı oldu.