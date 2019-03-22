Hüseyin Çam Kimdir

Hüseyin Çam, 1965 yılında Eskişehir'de doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Eskişehir'de lise eğitimini Sarıcakaya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Çukurova Üniversitesi Pazarlama ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun olan Çam, Eskişehir Sivil Savunma Müdürlüğü'nde Sivil Savunma Memuru olarak başladığı iş hayatına aynı alanda çeşitli birimlerde müdürlük görevlerini de üstlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Hüseyin Çam, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı oldu.